Após frustração no Barça, Keirrison volta à Europa e defenderá time português

Quase oito anos após ser contratado pelo Barcelona, Keirrison mais uma vez arrumou as malas para viajar à Europa e assinar com um clube de lá. Desta vez, porém, um time bem menor: o pequeno Arouca, de Portugal. Aos 28 anos, o atacante, que estava no Londrina, enfim vai ganhar mais uma oportunidade no Velho Continente.

Revelado pelo Coritiba e goleador do Palmeiras no Paulistão de 2009, Keirrison foi vendido ao Barcelona por 15 milhões de euros, em transferência sempre lembrada na Espanha com uma das piores da história do clube. Ele nunca ficou na Catalunha: sempre foi emprestado, sem sucesso, a Benfica e Fiorentina.

Seu contrato com o Barcelona foi até 2014 e, neste tempo, ele ainda passou por Santos, Cruzeiro e Coritiba, sempre jogando muito pouco. O atacante só voltou a atuar com regularidade e a fazer gols no ano passado, quando disputou a Série B pelo Londrina.

Nesta quinta, assinou por um ano e meio com o Arouca, com possibilidade de estender o contrato por mais uma temporada. Seu novo clube é só o 10.º colocado do Campeonato Português e conta com uma legião de brasileiros, entre eles o ex-santista Jubal e o ex-são-paulino Thiago Carleto.