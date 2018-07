Após frustrações, Vasco busca vitória contra Grêmio no 3º jogo em casa na semana

O Vasco vai receber o Grêmio em São Januário, no Rio, às 16 horas deste domingo, na terceira partida seguida como mandante em menos de uma semana. Os dois primeiros resultados, porém, não foram os que a torcida esperava, já que a equipe foi eliminada da Copa do Brasil e somou apenas um ponto no Brasileirão.

A primeira partida da série em São Januário aconteceu na última segunda-feira, quando o Vasco derrotou o Bahia por 2 a 0, mas não conseguiu avançar às quartas de final da Copa do Brasil. A equipe baiana venceu o jogo de ida do confronto eliminatório, por 3 a 0, na Fonte Nova, em Salvador, por isso conquistou a vaga no placar agregado.

Na quinta-feira, contra o Fluminense, o resultado positivo escapou pouco antes do fim da partida. O Vasco abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo, com o argentino Andrés Ríos, mas o atacante Pedro igualou o marcador aos 45 minutos da etapa final e decretou o empate por 1 a 1.

"O Grêmio será um grande adversário, sem dúvidas. Temos feito o dever de casa, que é observar como eles se comportaram nos últimos jogos", afirmou o lateral-esquerdo Henrique em entrevista coletiva no CT do Vasco, nesta sexta-feira. Titular contra o Fluminense, Henrique deve se manter na equipe porque Ramon sofreu lesão muscular e deve ficar mais 15 dias afastado.

O técnico Jorginho segue com problema para escalar o time na lateral direita, já que Rafael Galhardo, em repouso depois de sofrer pancada na cabeça, e Lenon, afastado porque sofreu lesão muscular, são desfalques da equipe. Desta forma, o zagueiro Luiz Gustavo deve ser mantido no setor.

Uma das razões de esperança vascaína para a continuidade da temporada, o atacante Maxi López não poderá estrear pela equipe neste domingo. O jogador estava de férias antes de ser contratado e ainda aprimora a parte física antes de entrar em campo. O argentino de 34 anos não disputa uma partida desde 13 de maio, quando ainda atuava pela Udinese.

O Vasco tem 16 pontos e se encontra em 11º na tabela de classificação do campeonato, após 12 jogos disputados. A equipe carioca fez uma partida a menos do que a maioria das equipes porque o duelo contra o Santos, pela terceira rodada do torneio, foi adiado e ainda não tem data definida.