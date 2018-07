Após fumar no vestiário, Pablo Osvaldo deixa o Boca Juniors Um dos jogadores com salário mais alto no futebol sul-americano, Pablo Osvaldo foi dispensado pelo Boca Juniors. O atacante, que é argentino mas defendeu a seleção italiana, teve seu vínculo rompido oficialmente nesta segunda-feira. Na quinta, ele fumou um cigarro no vestiário do time após o empate em 1 a 1 com o Nacional, em Montevidéu, pelas quartas de final da Libertadores.