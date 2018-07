Após futebol ruim, ponto 'consola' Palmeiras

O futebol mostrado contra o Vasco foi de má qualidade, mas o saldo do Palmeiras na saída de São Januário foi positivo, na opinião dos atletas, após empate por 0 a 0 com o adversário, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

"Pelo menos ficamos com um ponto, excelente, porque aqui em São Januário é muito difícil de se jogar. O Vasco viria para cima e, no segundo tempo, a gente conseguiria controlar", comemorou Léo.

O zagueiro referiu-se à postura defensiva que o Palmeiras adotou em quase todo o jogo. "Ficamos muito atrás", concordou Cleiton Xavier, de atuação apagada.

E foi o momento mais engraçado do Palmeiras na partida. Cleiton trombou com o goleiro Marcos e a bola sobrou limpa para o atacante Élton. Livre, o vascaíno chutou para fora. "Acabei não vendo o Marcos, tentei dominar a bola. Ele chegou gritando e eu não ouvi", justificou o meia palmeirense.