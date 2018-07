Após ganhar confiança de Mano Menezes, Alex comemora sequência no Cruzeiro

O meia Alex ganhou a confiança do técnico Mano Menezes e foi titular do Cruzeiro nas últimas quatro partidas - duas pelo Campeonato Brasileiro e duas pela Copa do Brasil. O jogador concedeu entrevista coletiva neste sábado após treino da equipe, em Belo Horizonte, e comemorou o bom momento na carreira.

"Venho treinando forte para quando a oportunidade chegar. Procuro entrar dentro de campo e dar o meu melhor para ajudar o Cruzeiro. Estou muito feliz, é um sonho que tenho desde criança jogar no profissional. Espero entrar em campo e dar alegrias à nossa imensa torcida", disse o jovem talentoso.

O jogador está conseguindo uma sequência de jogos após se recuperar de uma lesão no adutor da coxa direita, que o deixou afastado dos gramados por cerca de três meses. Agora, segundo Alex, é recuperar o tempo perdido e ajudar a equipe na reta final do Brasileirão. O Cruzeiro é o 13.º colocado na tabela de classificação com 44 pontos, a seis de distância da zona de rebaixamento.

"Em time grande, a gente tem que esperar cobrança muito grande. O Cruzeiro sempre briga por títulos e a cobrança tem que ser assim mesmo. No decorrer do campeonato, o time passou por um momento difícil, mas a gente espera terminar da melhor forma possível", declarou.

Sobre a próxima partida da equipe - diante do Sport, nesta quarta-feira, no Recife -, Alex espera um adversário ofensivo. "Vai ser um jogo difícil. Vamos entrar em campo da melhor forma possível para sair de lá com os três pontos. Vai ser um jogo complicado, mas temos condições de chegar e buscar o resultado positivo fora de casa. Nosso pensamento é sempre dar o melhor", finalizou.