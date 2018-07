Após ganhar espaço, Amaral espera renovar com o Flamengo

RIO - Amaral chegou ao Flamengo em maio deste ano sem alarde. Poucos sabiam quem era o volante vindo do Nova Iguaçu, após boa participação no Campeonato Carioca. Cerca de seis meses depois, no entanto, o jogador é titular da equipe de Dorival Júnior, conquistou seu espaço e agora espera renovar seu contrato, que termina ao fim desta temporada.

"Tenho que agradecer à diretoria, à presidente do Flamengo (Patrícia Amorim), ao professor Joel (Santana), que confiou no meu trabalho depois que me viu disputando o estadual pelo Nova Iguaçu, e ao professor Dorival. Individualmente eu estou muito feliz. Sei que não mostrei nada ainda e tenho muito a mostrar, e espero continuar aqui em 2013", declarou.

Amaral conta com a confiança de Dorival Júnior, que tem preferido ele a nomes mais conhecidos, como o do paraguaio Cáceres. Humilde, o volante diz que ainda precisa conquistar seu espaço no clube, mas não se incomoda com isso. A um mês do natal, ele garante que seu presente foi recebido com muita antecedência, quando chegou ao Flamengo.

"Meu presente de Natal já chegou, em maio, quando fui contratado para jogar no Flamengo. Para nós do elenco o ano que vem tem que começar com o pé direito e tudo vai dar certo. Temos que brigar em todas as competições que vamos participar", afirmou.