Após ganhar espaço, Araruna renova com o São Paulo até 2020

O São Paulo oficializou nesta sexta-feira mais uma renovação de contrato na temporada. Depois de prorrogar os vínculos dos meias Cueva e Lucas Fernandes, do zagueiro Rodrigo Caio, do atacante Luiz Araújo, do volante Thiago Mendes e do lateral-direito Bruno, a diretoria assinou um novo vínculo com o volante Araruna, que também pode atuar como lateral.

"Estou muito feliz, porque defender o São Paulo é um sonho de infância. Sou formado no clube, fui criado aqui e espero retribuir toda a confiança com títulos. Meu desejo é trazer felicidade ao nosso torcedor e vou lutar com os meus companheiros para realizar isso", afirmou o jogador, que tem contrato agora até 31 de dezembro de 2020.

Ele chegou ao clube aos 13 anos, e agora, com 21, vem chamando a atenção do técnico Rogério Ceni principalmente por sua regularidade nas partidas e sua inteligência em campo. Araruna consegue assimilar rapidamente o que o treinador pede e espera se manter na equipe para poder mostrar ser valor.

O jogador ainda não sabe se neste sábado será titular diante do Linense, no Morumbi, pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni fechou o treinamento antes da partida e existe uma tendência que os jogadores poupados da viagem para a Argentina (Thiago Mendes, Renan Ribeiro, Luiz Araújo e Neilton) sejam titulares. Maicon, que estava suspenso, deve voltar ao time.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Laterais: Buffarini e Junior Tavares

Zagueiros: Douglas, Maicon, Lucão, Lugano e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, João Schmidt, Jucilei e Thiago Mendes

Meias: Cícero, Wesley, Shaylon e Thomaz

Atacantes: Luiz Araújo, Chavez, Gilberto, Wellington Nem, Neilton e Lucas Pratto