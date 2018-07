Após ganhar espaço em 2016, Nogueira quer se firmar no Fluminense este ano

Em meio à péssima fase do Fluminense no fim da temporada passada, o jovem Nogueira aproveitou para ganhar espaço e ter as primeiras oportunidades como titular da equipe principal. Destaque e capitão da base tricolor, o zagueiro de 21 anos agora espera se firmar entre os profissionais para ter novas chances.

Para isso, ele se apega nas palavras de Abel Braga. O novo técnico do Fluminense já avisou que pretende dar bastante chances aos jovens da base nesta temporada. "O ano de 2017 será muito importante para os jovens do Flu. Tem a tendência de ter mais oportunidades. Vou trabalhar firme para saber aproveitar", declarou nesta terça-feira.

A defesa foi um dos setores mais criticados pela torcida do Fluminense na reta final da última temporada. Sem grandes contratações, a tendência é que Nogueira, de fato, tenha mais oportunidades. Independente disso, o jogador já parece feliz por ter a oportunidade de trabalhar ao lado de Abel.

"Ter o Abel aqui representa muito pra mim. Sabemos de sua importância no futebol. Já foi um grande jogador, da mesma posição que eu. Ele pode nos passar informações importantes sobre a zaga. O contato inicial tem sido ótimo", afirmou.

O zagueiro ainda celebrou a oportunidade de iniciar o ano entre os profissionais e utilizando a estrutura do novo CT tricolor. "É muito importante. O CT está ótimo. Estamos tendo toda a estrutura possível e estamos perto da família. Vamos buscar a melhor preparação possível para disputar os títulos em 2017."