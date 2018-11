Após garantir 3º lugar, D'Alessandro acha que Inter pode ir mais longe em 2019

O Internacional garantiu uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores com a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, neste domingo, no Beira-Rio. O meia D'Alessandro comemorou o retorno do clube ao torneio continental, que disputou pela última vez em 2015.

"Imaginamos um jogo difícil. O adversário precisava pontuar. Sabíamos que eles iriam se fechar e jogar no contra-ataque. Tinha que ter paciência. O gol do Nico abriu o jogo. Importante ganhar e definir essa posição. Essa vaga direta na Libertadores e ficamos atrás de dois, nosso elenco é muito forte. Brigamos até a rodada anterior pelo título, matematicamente. Fizemos um grande campeonato. Quem sabe ano que vem podemos almejar algo a mais", afirmou o meia.

O Beira-Rio, de onde o Inter se despediu neste domingo, foi uma das principais armas do clube durante todo o Campeonato Brasileiro, com a segunda melhor campanha como mandante até o momento. Em 19 jogos, venceu 14, empatou quatro e perdeu apenas um, para o Atlético Mineiro, somando assim 46 pontos, perdendo apenas para o Palmeiras, com 47. O Flamengo, com um jogo a menos, tem 44.

Na campanha geral, o Inter, que chegou a brigar pelo título brasileiro até a antepenúltima rodada, garantiu a terceira colocação, com 68 pontos. Não pode chegar mais no Flamengo, segundo, com 72 e também já não é mais alcançado pelo Grêmio, quarto, com 63.

Para o técnico Odair Hellmann, o objetivo traçado foi alcançado. "Subimos da Série B o ano passado e programamos ficar entre os primeiros nesta temporada. Faltou um pouco para buscar o título, mas ficamos atrás de duas grandes forças, o Flamengo e o Palmeiras", analisou o treinador.

Hellman também exaltou o apoio da torcida ao Inter. "Acho que reaprendemos a jogar junto com a nossa torcida. Este foi o nosso ponto forte" concluiu. Os números também provam isso, afinal a temporada foi fechada com média de 28 mil torcedores por jogo no Beira-Rio.

A despedida do Inter do Brasileirão vai ser contra o lanterna Paraná, domingo, em Curitiba.