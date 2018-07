Após garantir o Botafogo no G6 do Brasileiro, Pimpão comemora folga

O Botafogo vai ter um fim de semana diferente. Como o jogo com o Santa Cruz foi antecipado para a quarta-feira passada, a equipe não tem compromissos por 10 dias e poderá tirar quase três dias inteiros de descanso. O elenco não treina nem sábado nem domingo e só se reapresenta na segunda-feira.

Um prêmio para a ótima fase da equipe, que tem a melhor campanha do returno e, ao vencer o Santa Cruz, garantiu mais uma rodada no G6 do Campeonato Brasileiro. Autor do gol do triunfo no Arruda, Rodrigo Pimpão festeja a possibilidade de descansar tranquilo.

"É importante ter esse intervalo agora. Alguns vão viajar, mas eu vou ficar por aqui. É meu aniversário domingo. São dois dias de folga, mas não podemos relaxar porque somos atletas. Quero colocar o Botafogo o mais alto possível na tabela, o que já é um grande presente", afirmou o atacante, em entrevista coletiva.

O bom momento até permite ao Botafogo sonhar grande. Se até pouco tempo atrás a briga era contra o rebaixamento, agora a meta é ficar com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

"Sabemos que a primeira colocação é difícil, mas pensamos em deixar em terceiro, segundo... Quem sabe a gente não fique lá em cima? Temos que mostrar o nosso trabalho dentro de campo para que isso aconteça", completou Pimpão.