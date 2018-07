Após garantir vaga na Copa, técnico da Inglaterra diz que time precisa melhorar

A classificação à Copa do Mundo da Rússia, com a vitória sobre a Eslovênia por 1 a 0 nesta quinta-feira, no estádio de Wembley, não apagou o fato de que a Inglaterra tem muito a melhorar. Foi o que garantiu, ao menos, o técnico Gareth Southgate.

+ Alemanha derrota a Irlanda do Norte e se classifica para a Copa do Mundo

+ Dinamarca vence e evita vaga antecipada da Polônia

Embora feliz com o triunfo e a classificação, o treinador ponderou que há muito trabalho pela frente até o Mundial de 2018. "Sabemos que precisamos melhorar, mas isto é para amanhã. Hoje (quinta), como um país, nós vamos para a Copa", apontou o treinador, antes de acrescentar. "O time tem potencial, mas sabemos que ainda tem muito trabalho para ser feito."

Southgate, que assumiu a seleção depois da frustrante eliminação na Eurocopa de 2016, quando caiu nas oitavas de final frente à surpreendente Islândia, ponderou que o time evoluiu após a significativa derrota. "Nós vimos o que aconteceu na última Eurocopa, a mudança de técnico, uma série de dificuldades na campanha, mas estamos aqui observando que podemos melhorar a todo o momento."

Sobre o jogo desta quinta-feira, que teve o gol do triunfo marcado apenas nos minutos finais, por Harry Kane, o treinador minimizou a dificuldade inglesa e elogiou a defesa eslovena. "Enfrentamos um time que havia sofrido apenas quatro gols na competição. E vimos a razão. Eles se defenderam muito bem", completou.