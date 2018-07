Após gesto de Anelka, West Bromwich perde principal patrocinador

SÃO PAULO - A polêmica comemoração do francês Nicolas Anelka ocorrida no fim do ano passado causará prejuízo ao West Bromwich. O principal patrocinador do time inglês, a Zoopla, decidiu encerrar o vínculo com o clube após o gesto antissemita feito pelo atacante durante partida contra o West Ham, válida pelo Campeonato Inglês.

Após marcar um dos seus dois gols no jogo, Anelka levou a mão esquerda ao ombro esquerdo. O gesto é conhecido na França como "quenelle". Criado por Dieudonné, um comediante do país, ele é considerado uma saudação nazista e antissemita.

A Zoopla, companhia de classificados online, afirmou, em comunicado, que reavaliou a posição nas últimas semanas. Segundo o jornal The Guardian, a Zoopla pagaria 3 milhões de libras (quase R$ 12 milhões) para ter sua marca na camisa do West Bromwich. O vínculo seria de dois anos. Ainda de acordo com os jornais da Inglaterra, um dos seus donos é o empresário judeu Alex Chesterma. A empresa garantiu que irá "cumprir as suas obrigações para o resto da atual temporada."

Logo após o incidente, o Anelka negou que a intenção era causar ofensa. O francês também garantiu que não faria mais o polêmico gesto. Na ocasião, a ministra do esporte da França, Valérie Fourneyron, criticou o atacante. O Congresso Judaico Europeu também deu declarações contra Anelka.