Após 'gincana', Lisca tem semana livre para começar a moldar o Santos

A trajetória de Lisca no comando do Santos não será fácil, mas o treinador está animado. Ele terá uma semana livre para treinar o time e dar sua "cara" ao grupo após superar o que chamou de "gincana" em seu jogo de estreia e também depois da sua saída tumultuada do Sport - foi duramente criticado.

Algo raro no calendário do futebol brasileiro, uma longa sequência de dias de treino aguarda Lisca em seu início, de fato, comandando o time no CT Rei Pelé. A semana será até estendida porque o Santos só volta a campo na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, no encerramento da primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. O adversário será o Fluminense, na Vila Belmiro. O time do Rio é um dos mais competitivos da temporada nacional.

A semana livre e tranquila contrasta com o que foram os últimos dias do treinador, período que chamou de "gincana". Com pouco tempo para preparar o Santos para seu jogo de estreia, ele liderou atividade em campo no CT no sábado à tarde e viajou no mesmo dia para a capital cearense para enfrentar o Fortaleza na noite de domingo. Ficou no empate.

"O Santos tem uma equipe maravilhosa, muito competente, na área da fisiologia, recuperação física, mas eu me assustei. E também com a viagem na véspera. Eu trabalhei aqui. Saímos do CT às 14h e chegamos às 22h30", admite o treinador, que levou outro susto ao chegar ao hotel, cheio de hóspedes por conta de um festival de música na cidade.

"O nosso hotel estava lotado. Todo mundo de abadá. Nós chegamos para trabalhar e os caras fazendo festa, bebendo na porta. Mas não conseguimos voo e outro hotel. E eu me desesperei. Minha estreia! Com toda essa dificuldade! Foi uma gincana", lembrou.

Diante da correria da logística, Lisca evitou lamentar o empate sem gols com o lanterna do campeonato. E já se mostra otimista para a sequência da temporada. "Vamos melhorar, falei com os jogadores sobre isso. Se não tivermos a capacidade de vir dois dias antes, o jogador se sacrificar um pouco mais. O Santos é um gigante, você tem de se preparar muito bem para a partida. Nossa vida é o Santos, temos de priorizar recuperação, logística. Isso é fundamental."