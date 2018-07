Marcelo Oliveira aposta em Gabriel Jesus mais maduro no Palmeiras

O gol de Gabriel Jesus pelo Palmeiras não deve ter sido apenas o de classificação da equipe diante do ASA, na Copa do Brasil. O técnico Marcelo Oliveira acredita que o fato de ter marcado seu primeiro gol pelo time profissional, fará com que o garoto de 18 anos ganhe maturidade e, em breve, deve ter mais oportunidades de atuar, apesar da grande concorrência.

“O Gabriel ajudou a mudar o rumo deste jogo. Ele é jovem e tem boa técnica. Vamos colocando os jogadores aos poucos”, disse o treinador, que admite ter um gosto especial em trabalhar com jovens da base.

"Sou oriundo da base como treinador e jogador. Dou valor grande a esse tipo de coisa. Jogador tem que aproveitar a base, ainda mais com a qualidade que tem. O João Pedro, por exemplo, jogou muito hoje e nos ajudou na marcação e atacando. O primeiro gol é importante e emocionante. Espero que seja o primeiro de muitos”, disse o comandante palmeirense.

Marcelo acredita que o fato de Gabriel Jesus sair da base do clube, faz com que ele tenha ainda mais vontade de dar certo com a camisa alviverde. “Ele é um jogador intenso. O sonho dele é jogar no time principal, fazer gols e se tornar ídolo. Foi bacana ver ele fazer um gol e dar a classificação para o Palmeiras. Isso vai dar mais confiança e maturidade para o garoto. Vamos utilizá-lo muito ainda no Brasileiro”, assegurou.

A concorrência para Gabriel Jesus não é fácil e vai aumentar. O atacante Alecsandro está em fase final de recuperação de uma lesão e pode reaparecer no time dentro de duas semanas. E Lucas Barrios será apresentado nesta quinta-feira e aguarda apenas a documentação para estrear. A tendência é que ele só jogue na semana que vem.