Após gol, Boschilia mira sequência de jogos na Copa Sul-Americana

O jovem Boschilia não escondeu a vibração com o gol que garantiu a vitória do São Paulo no clássico com o Santos e a classificação antecipada para a Copa Libertadores. Esbanjando alegria, o meia de apenas 18 anos comemorou com os companheiros e o técnico Muricy Ramalho. Mas não está satisfeito com a oportunidade no duelo de domingo.

Feliz pelo gol decisivo, Boschilia quer agora manter uma sequência na equipe, a começar pelo jogo contra o Atlético Nacional, de Medellín, na quarta-feira. A partida vale vaga na final da Copa Sul-Americana.

"Estou trabalhando todos os dias para, quando aparecer a oportunidade, dar o meu melhor. E para quarta-feira não será diferente. O Muricy sempre deixa claro que conta com todos os jogadores. Por isso, estou pronto para ajudar a equipe da melhor maneira possível caso ele precise de mim", afirmou o meia.

Boschilia, contudo, tem chances remotas de entrar em campo na quarta, no Morumbi. Diante da forte concorrência de jogadores como Kaká e Ganso, o jovem jogador só ganhou chance no clássico porque Muricy poupou alguns titulares visando o confronto da volta da semifinal da competição sul-americana.