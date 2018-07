Após gol decisivo, Bernardo treina como titular no Vasco

Bernardo voltou a jogar recentemente, depois de se recuperar de uma cirurgia, e vem ficando como opção no banco de reservas do Vasco. Foi assim no último domingo, quando ele entrou no segundo tempo e marcou o segundo gol da vitória sobre o Náutico, que manteve viva a esperança vascaína de escapar do rebaixamento. Depois disso, escalá-lo como titular virou um pedido da torcida.

No treino desta quarta-feira, Adilson Batista tirou o atacante Thalles para colocar Bernardo, deixando apenas Edmílson no ataque. O técnico também foi obrigado a fazer outras duas mudanças no time, já que o zagueiro Luan e o volante Guiñazu estão suspensos e não podem enfrentar o Atlético-PR. Para os seus lugares, ele optou por Jomar na zaga e Wendel no meio-de-campo.

O Vasco entra na última rodada do Brasileirão com 44 pontos e na 17ª posição, a primeira dentro da zona de rebaixamento. Para escapar da queda, portanto, precisa ganhar do Atlético-PR e torcer para Coritiba ou Criciúma tropeçarem - os paranaenses enfrentam o São Paulo, enquanto os catarinenses pegam o Botafogo.