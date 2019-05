Após gol decisivo para o Fluminense, João Pedro revela conselhos de Richarlison

Há sete anos nas Laranjeiras, João Pedro viveu seu grande momento pelo Fluminense na noite de quarta-feira, quando marcou, nos acréscimos do segundo tempo, o gol do empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no Maracanã, no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No estádio, ele se encontrou com Richarlison, ex-atacante do clube, atualmente no Everton, da Inglaterra, que esteve assistindo ao jogo e lhe deu conselhos para o futuro.

"Conversei um pouco com ele (Richarlison), também perguntei sobre a questão do inglês, se ele tinha conseguido aprender. Falei que estava começando e ele falou que é difícil, mas é para estudar que quando chegar lá, vou usar bastante", afirmou o camisa 23.

João Pedro, que vai se apresentar ao Watford, da Inglaterra, no meio do ano, aproveitou para relembrar seus momentos no clube. "Cheguei em 2012, no pré-mirim e no meio dessa longa história, vim muito bem. No ano passado, comecei a jogar e ter mais espaço, comecei a fazer gols e depois da Taça BH, recebi a proposta do Watford e quando assinei com eles, subi para o profissional."

Ele não escondeu a satisfação pelo gol marcado. "Feliz pelo gol, que deixou a gente mais tranquilo para ir para Belo Horizonte e fazer um jogo de igual para igual. Acho que se fôssemos para lá com a derrota, ficaria com a cabeça cheia, teria que correr um pouco mais. Então, esse gol passou mais tranquilidade para a gente ir lá e fazer um ótimo jogo", disse o atleta, de 17 anos.

O atacante destacou também as conversas que vem tendo com o técnico Fernando Diniz. "Ele fala para a gente trabalhar bastante a bola e quando a oportunidade aparecer, concentrar e fazer o gol. Tem dias que a bola não vai querer entrar, mas ele diz que quando aparecer a oportunidade, para a gente não desperdiçar."

João Pedro também comentou a importância do novo confronto com o Cruzeiro, sábado, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão, mais uma vez no Maracanã. E destacou a importância de o time conquistar um triunfo, já que hoje ocupa apenas a 15ª colocação. "No Brasileiro, a gente tem que correr atrás. Perdemos jogos em casa que não podíamos ter perdido, então é focar e conquistar os três pontos."