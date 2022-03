Após gol e assistência, Reinaldo divide méritos de vitória do São Paulo com companheiros

O lateral-esquerdo Reinaldo foi um dos nomes da vitória tranquila do São Paulo sobre o Mirassol por 3 a 0, neste domingo, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, com um gol e uma assistência. As principais jogadas da equipe saíram justamente pelo lado esquerdo, mas o jogador adotou um discurso humilde e preferiu destacar o trabalho em equipe.

"Fiz o gol e dei assistência para ajudar o São Paulo. O coletivo foi maravilhoso. A intensidade que a gente impôs aqui é fruto de um de um grande trabalho que fazemos no CT", avaliou.

Leia Também São Paulo vence Mirassol com facilidade por 3 a 0 e garante liderança do Grupo B no Paulistão

O São Paulo já garantiu a primeira colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, com uma rodada de antecedência. Reinaldo destacou que o time quer repetir o desempenho do ano passado, quando foi campeão estadual encerrando um longo jejum.

"Nós, como time gigante que somos, temos sempre que brigar por título. Conseguimos a classificação e vamos seguir a mesma pegada do ano passado para, se Deus quiser, ser campeão paulista".

Questionado sobre se já se considera ídolo são-paulino, o lateral disse que busca ser uma referência no clube e agradeceu o apoio dos torcedores. "Eu vivo trabalhando (para isso). Agradeço muito o carinho da torcida. Ainda vou construir uma história mais bonita aqui. Vou trabalhar para ser um grande ídolo dessa torcida maravilhosa".

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. O time tricolor recebe o Manaus, às 21h30, no Morumbi, com 100% da capacidade de público liberada.