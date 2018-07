Após gol e indicação da Fifa, Marlone destaca boa atuação e brinca com Neymar

A segunda-feira foi especial para Marlone. Além de ter marcado o gol da vitória do Corinthians sobre o Internacional por 1 a 0, no estádio Itaquerão, em São Paulo, o meia foi indicado ao Prêmio Puskás e concorre ao gol mais bonito da temporada contra, dentre outros, Neymar e Messi, craques do Barcelona. O corintiano deixou o gramado da arena sem esconder a alegria. Gol, bela atuação e se tornando conhecido mundialmente.

"Estou muito feliz. Era um jogo que a gente precisava ganhar e ganhamos jogando bem, o que é mais importante. Estamos de parabéns pela nossa boa atuação e fico ainda mais feliz por ter voltado a ser titular", disse o meia, que aproveitou as ausências de Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto, ambos suspensos.

Sobre o fato de concorrer ao Prêmio Puskás, título dado pela Fifa ao responsável pelo gol mais bonito da temporada, o meia corintiano brincou com a situação de disputar a premiação com Neymar. "Só de estar entre os 10 já é uma vitória. É claro que eu acho o meu gol o mais bonito. O Neymar já ganhou muita coisa. Deixa eu ganhar também", brincou o meia, que disputa o prêmio pelo gol marcado contra o Cobresal, do Chile, pela Copa Libertadores, quando recebeu cruzamento, ajeitou de peito e bateu de voleio.

Quem também comemorou a boa atuação foi o volante Marciel, que não tem sido tão aproveitado pelo técnico Oswaldo de Oliveira, mas teve a oportunidade de atuar por alguns minutos nesta segunda-feira. "Jogo foi bom. A gente tem que entrar para jogar como jogamos hoje (segunda). Importante é sair com a vitória. Agora temos mais dois jogos decisivos. É trabalhar e preparar para o próximo jogo", analisou.