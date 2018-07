Após gol, Elton diz que sente-se em casa no Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Elton foi o último dos cinco reforços contratados pelo Corinthians para 2012 a ser oficializado. Mas o ex-vascaíno já é o primeiro a se destacar. Único usado na estreia do ano, contra o Mirassol, sábado, ele marcou um gol logo no seu primeiro jogo oficial com a camisa corintiana e conquistou a torcida. O jogador revela que já se sente adaptado à nova casa.

"Até já brinquei com meus colegas de time, parece que os conheço há mais de trinta anos. Sinto como uma família, me sinto muito bem", disse Elton, nesta segunda-feira. "Cheguei a pouco tempo, mas já estou me sentindo em casa. Um clube como o Corinthians dispensa comentários."

O atacante revelou que, após a partida, recebeu um telefonema de Adriano, seu concorrente por uma vaga no ataque, que o parabenizou pelo gol. "Adriano é uma pessoa que dispensa comentários. Ligou depois do jogo e meu deu os parabéns, fiquei muito feliz com isso. Por tudo que ele fez pelo futebol é um motivo de muita satisfação", comentou.

Elton não deverá ter vida fácil no Corinthians. Ele concorre por uma vaga no ataque com Adriano e Liedson, centroavantes consagrados, e Bill, que voltou de empréstimo do Coritiba. O ex-vascaíno, porém, garante que vai brigar para ser titular. "Vou me dedicar para brigar de igual para igual pela minha vaga com todos."