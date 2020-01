Após gol em Araraquara, Fernando Diniz vê Arboleda fortalecido no São Paulo

Arboleda foi o principal assunto da torcida do São Paulo no período de férias do elenco tricolor, e não por um bom motivo. A já famosa foto do equatoriano usando uma camisa do Palmeiras irritou bastante os torcedores e incomodou os dirigentes são-paulinos, deixando o zagueiro em uma situação bastante desconfortável no clube. Aos olhos do técnico Fernando Diniz, porém, ele já deu a volta por cima.

A boa atuação no clássico contra o Palmeiras e o gol marcado diante da Ferroviária - com uma comemoração que brincou com o controverso episódio -, na noite de quarta-feira, levaram o treinador a concluir que Arboleda está fortalecido no São Paulo.

"Isso é uma confirmação do carinho que o Arboleda tem pelo São Paulo, como ele se entrega pelo clube", disse Diniz, após o jogo em Araraquara. "A partida que ele fez contra o Palmeiras foi ainda mais significativa. Onde muitos fraquejam, ele se fortaleceu. Hoje (quarta-feira) fez uma grande partida e foi premiado com o gol."

A dupla jornada do São Paulo em Araraquara - o clássico contra o Palmeiras também foi disputado na cidade - foi, como se vê, uma bênção para Arboleda, mas não apenas para ele. Autor do outro gol do time tricolor na vitória por 2 a 1 sobre a Ferroviária, Hernanes dá sinais de que pode ser em 2020 muito melhor do que em 2019, um ano claramente ruim para o meia.

O bom desempenho do ídolo são-paulino não passou despercebido por Diniz, que ressaltou a importância que Hernanes tem para o clube. Na opinião do treinador, o São Paulo ganha muito dentro e fora do campo quando ele está bem.

"O Hernanes vem trabalhando muito, desde o ano passado, que foi atípico para ele, com muitas lesões", contou o treinador. "Foi um cara que ajudou no ano passado de outras formas, sempre foi uma liderança extremamente positiva. Todos querem que ele marque gols e vá bem. Quando acontece, é um banho de alegria para o torcedor. Se o torcedor pudesse escolher alguém para fazer gol, seria o Hernanes."

O próximo compromisso do São Paulo está marcado para a noite de segunda-feira, no Morumbi, contra o Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Fernando Diniz mais uma vez não contará com o atacante Helinho, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no último domingo e deverá ficar cerca de dois meses sem jogar. Assim, Alexandre Pato terá mais uma oportunidade na equipe, uma vez que Antony continua disputando o Pré-Olímpico na Colômbia.