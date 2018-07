Após gol em estreia pela Inglaterra, Rashford renova com o United

Jovem estrela do futebol inglês, Marcus Rashford vai continuar no Manchester United até pelo menos 2020. O clube de Old Trafford anunciou nesta segunda-feira um novo contrato para o garoto, de apenas 19 anos, que na sexta-feira estreou com a camisa da seleção inglesa, mais uma vez marcando gol logo no sua primeira finalização.

"Eu sempre fui um torcedor do Manchester United, então jogar pela equipe principal é realmente um sonho que virou realidade. Eu estou grato por ter a chance de provar meu talento. Ser capaz de jogar futebol no maior clube do mundo significa tudo para mim e para minha família", disse o garoto.

Rashford estreou profissionalmente chamado às pressas para um jogo pela Liga Europa, em fevereiro, e marcou dois gols. Na partida seguinte, fez mais dois contra o Arsenal. Depois, balançou às redes no seu primeiro clássico contra o City e na sua estreia na Copa da Inglaterra. Em todos os casos, marcou em seu primeiro chute a gol.

Ao estrear pela seleção inglesa, a escrita não poderia cair. No 19.º jogo da sua carreira profissional, Rashford aproveitou cruzamento de Sterling que desviou na zaga, bateu de primeira e abriu o placar logo aos 2 minutos diante da Austrália, em Sunderland.

Agora a expectativa é que ele esteja na lista final de convocados para a Eurocopa, dividindo espaço no ataque com Rooney, também do Manchester United. Em Old Trafford, ele pode perder vaga no time titular na próxima temporada, uma vez que as especulações dão conta de que o sueco Ibrahimovic será contratado.