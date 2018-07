Após gol, Emerson Sheik nega falta de vontade no Corinthians

SÃO PAULO - O atacante Emerson negou nesta segunda-feira que tenha faltado vibração ao Corinthians na vitória por 1 a 0 sobre o Linense, domingo, no Estádio do Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogador mostrou pouca vibração ao marcar o único gol da equipe e foi alvo de reclamações do técnico Tite. Sem querer contrariar o treinador, ele declarou entender a crítica feita após a partida e também culpou a falta de condicionamento físico da equipe.

"Acho que o Tite está com toda razão. Tem que ter mais vibração, comemorar mais, como foi no final do ano passado. Mas vale lembrar que estamos voltando de férias, tivemos uma pré-temporada curta, e foi só o terceiro jogo. É cedo para dizer que falta alguma coisa. Mas a gente está retomando o Corinthians do ano passado", afirmou, em entrevista à "TV Bandeirantes".

Emerson, porém, garantiu ter vibrado com o seu gol, ao contrário do que disse Tite. "Eu comemorei, apontei para o céu, agradeci. Foi a minha comemoração. Os outros vieram comemorando. Acho que foi até muito bonita", disse Emerson, que, brincando, prometeu extravasar na próxima celebração. "Vou correr para caramba. Vou para a galera".