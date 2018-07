Após gol, Gilson Kleina defende ida de Alan Kardec para seleção brasileira

SÃO PAULO - O gol salvador que empatou o jogo no clássico com o Corinthians só reforçou o coro dos que querem ver o palmeirense Alan Kardec na seleção brasileira. A comissão técnica do Palmeiras, os companheiros e até o presidente Paulo Nobre esperam um chamado do técnico Felipão para o amistoso diante da África do Sul, no próximo dia 5 de março, que será o último antes da convocação para a Copa, em 7 de maio. "Ele é um jogador fatal dentro da área. Voto na convocação dele, porque é merecedor disso", afirma o técnico Gilson Kleina. Nobre também é só elogios ao centroavante. "É um grande jogador, por isso que está no Palmeiras."

Mas Alan Kardec não fica deslumbrado com o sucesso. Ele já atuou nas categorias de base da seleção, sonha com uma convocação, mas garante que está com a cabeça tranquila. "Não tenho dúvida de que posso vestir a camisa do Brasil, mas preciso manter os pés no chão. Tenho esperança, mas sei o quanto é difícil chegar lá porque existem grandes jogadores na posição", admite. "É preciso dar tempo ao tempo e continuar fazendo o meu trabalho sério no clube."

Não só nos atos, mas também nas palavras o atacante esbanja humildade. Mesmo tendo sido herói do clássico, ele evita o rótulo e divide o mérito com os companheiros. "Naquele cruzamento do gol, você tem uma fração de segundo para decidir sobre sua movimentação e definir a jogada. A bola que o Diogo mandou foi muito boa e metade desse gol tem de ser dele", diz Kardec. Diogo, por sua vez, enaltece o amigo. "Ele deu uma ótima cabeçada e é um garoto espetacular. Vejo o trabalho dele no dia a dia e acredito que deva ser convocado", comenta.

Diogo até acha graça de ter dado o cruzamento preciso para o gol palmeirense logo em seu primeiro toque na bola, após entrar no lugar do zagueiro Wellington. "Que eu me lembre, nunca tinha acontecido isso antes. Foi minha primeira jogada. Eu vi o Kardec se movimentando e cruzei. Tive a felicidade de acertar e isso é bom porque dá moral", explica, torcendo para entrar no time no lugar de Leandro, que está suspenso.

Só que o técnico Gilson Kleina não definiu se o jogador assumirá a posição na partida contra o Ituano, quarta-feira, no Pacaembu. O treinador comemora o fato de ter um bom elenco e vibra com o fato de que em diversas ocasiões, o jogador que saiu do banco ajudou o time a fazer os gols. "Para mim não importa quem entra ou sai do time. Independentemente disso, tem de representar a camisa do Palmeiras da melhor forma."

Pela característica da partida - um clássico com mando de campo do adversário -, os palmeirenses festejaram o empate, ainda mais porque o time saiu atrás do placar. "Vamos comemorar esse ponto conquistado porque foi um jogo difícil", analisa Kleina. O goleiro Fernando Prass concorda. "Empatar fora de casa é um bom resultado", conclui.