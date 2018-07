Após gol, Luan mira 'nova fase' no Palmeiras Autor do segundo gol do Palmeiras na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira à noite, no Pacaembu, onde o time garantiu a sua classificação para as semifinais da Copa Sul-Americana, o atacante Luan afirmou, após o jogo, que espera começar uma trajetória de sucesso pelo clube, depois de ter recebido muitas críticas dos torcedores no início de sua passagem pelo time.