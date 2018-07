Após gol, Luan reafirma desejo de ficar no Palmeiras

"Eu acredito que, uma hora ou outra, tudo vai dar certo. Se Deus quiser, eu vou continuar no Palmeiras. Quanto à isso, eu procuro ficar o mais tranquilo possível e dar o meu melhor dentro de campo e ir conquistando a torcida", afirmou, após a vitória por 3 a 2, no Canindé.

Criticado pela torcida, Luan é um dos destaques do Palmeiras neste Brasileirão. Ele marcou seu quinto gol no sábado e se tornou o artilheiro do time no campeonato. Ao fim da partida, ele agradeceu o apoio dos companheiros de clube.

"O Felipão está treinando forte e o Palmeiras está trabalhando direito. Os meus companheiros de equipe também dão bastante força para não desanimar e para eu fazer cada vez mais o meu melhor", afirmou.

Substituto de Marcos diante do Atlético, o goleiro Deola também saiu de campo satisfeito com a atuação do Palmeiras. Para o reserva, o time tem se superado nas últimas partidas. "Em termos de posicionamento e de raça, a nossa equipe é uma das melhores. A gente tem muita vontade, muita determinação. É isso que a gente costuma ressaltar", afirmou. "Já vi vários campeonatos serem decididos na raça porque a técnica estava sendo muito bem marcada".