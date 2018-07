Lucca espera ganhar mais espaço no Corinthians

O gol marcado diante do Atlético-MG, na derrota por 2 a 1, na quarta-feira, no Mineirão, serviu como novo ânimo para Lucca no Corinthians. O atacante, que perdeu espaço nos últimos jogos, espera voltar a ter mais oportunidades e pretende aproveitar a mudança de comando técnico para reconquistar a condição de titular da equipe alvinegra.

"Sempre tive confiança em mim e trabalho em cima disso. Se eu não confiar, quem vai confiar? O torcedor me ajudou bastante e eu agradeço pela força. Tenho de saber lidar com as situações e preciso trabalhar para aproveitar quando tiver uma chance", comentou.

Lucca foi contratado pelo Corinthians a pedido do técnico Tite e era peça-chave da equipe durante a Libertadores. Com a eliminação no campeonato continental, ele foi perdendo espaço, mas ainda é o artilheiro do time na temporada em jogos oficiais, com oito gols.

Em relação ao momento da equipe no Campeonato Brasileiro, Lucca admite preocupação, mas acredita que o time consiga se reabilitar em breve e voltar a brigar pelas primeiras colocações. "Estamos cientes de que precisamos evoluir para pensarmos no título, mas a equipe está ciente disso. Agora é buscar nossa reabilitação no sábado", projetou, lembrando a partida contra o Santa Cruz, no próximo sábado, no Itaquerão.

Quem também alertou para a preocupação com o equilíbrio da equipe, principalmente fora de casa, foi Rodriguinho. "É uma equipe nova, que está se formando, mas está na hora de buscar fora de casa. Não podemos deixar os primeiros se distanciarem, caso contrário, ficará uma situação difícil".