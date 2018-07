Após gol, Mouche espera ter mais chance no Palmeiras

O atacante Pablo Mouche foi contratado por indicação do técnico Ricardo Gareca, mas desde a chegada de Dorival Júnior, o argentino perdeu espaço no time do Palmeiras. No último sábado, contra o Grêmio, ele entrou no decorrer da partida e conseguiu fazer um gol. Animado, o jogador espera ter mais oportunidades.

"Sempre quero jogar e estar em campo. Estou tratando de me adaptar para mostrar o meu melhor. Sei que a torcida do Palmeiras e a diretoria confiam em mim e tenho de fazer valer essa confiança", disse o atacante, que substituiu Juninho aos 19 minutos do segundo tempo.

Mouche tem 14 partidas e dois gols marcados pelo Palmeiras. "Fico feliz em poder abrir o caminho para conseguirmos o resultado e fico satisfeito por todo o grupo, que teve triunfo", comentou.

Apesar da vontade em mostrar mais serviço e voltar a ser titular, Mouche deve esperar mais um pouco para ter uma sequência. Dorival já deixou claro que seus titulares no ataque são Cristaldo e Henrique e antes de Mouche, tem aproveitado mais com Diogo, em recuperação de lesão) e Leandro, que também entrou durante a partida contra o Grêmio.

O elenco do Palmeiras folgou no domingo e também nesta segunda-feira e volta aos trabalhos na terça-feira à tarde, na Academia de Futebol, quando iniciará a preparação para o clássico com o Santos, domingo, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.