Após gol, Nenê discute com torcedor do Fla e comemora vitória do Flu

A noite do experiente meia Nenê teve de tudo no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira. O jogador marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Flamengo, por 1 a 0, comemorou o belo gol de calcanhar e ainda discutiu com torcedor do rival, ao fim da partida válida pela quarta rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca.

Na saída do gramado, enquanto concedia entrevista, o herói da partida foi provocado por torcedores do Flamengo e rebateu. Nenê, aliás, chegou a interromper a entrevista e a deixar o gramado. Antes, porém, comemorou o resultado positivo, o quarto do Fluminense. "Começamos bem e estamos 100%. É isso que vale", disse o meia tricolor.

O lateral Egídio também fez questão de valorizar o aproveitamento de 100% no Grupo B. O Fluminense lidera com 12 pontos, três a mais do que o vice-líder Volta Redonda. Apenas os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão às semifinais.

"Criamos oportunidades. Poderíamos até mesmo ter saído na frente antes. Mas o importante foi a vitória. Quatro jogos e quatro vitórias. Estamos em uma crescente. O time está de parabéns", declarou.

Gilberto, enquanto isso, valorizou a atuação dos garotos do Flamengo, mas não deixou de comemorar a vitória. O rival tem atuado com o time sub-20. "O time do Flamengo jogou bem, mas fomos superiores. Fizemos gol e saímos com a vitória", disse Gilberto.

No sábado, às 19 horas, o Fluminense receberá o Boavista no Maracanã pela quinta rodada do Cariocão.