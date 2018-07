Após gol, Neto Berola quer ser titular no Atlético-MG O Atlético-MG perdia para o Villa Nova por 1 a 0, no último domingo, quando, aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante Neto Berola entrou no lugar de Mancini e deu início à reação da equipe. Ele mesmo marcou o primeiro gol e Rafael Marques selou a virada. Após a boa atuação, Berola espera agora brigar por uma vaga de titular.