Após gol no fim, Dempsey lamenta empate dos EUA Os Estados Unidos estiveram a apenas 1 minuto de garantir vaga antecipada nas oitavas de final da Copa do Mundo. Mas levaram o gol de empate já aos 49 do segundo tempo, marcado por Varela, e ficaram no 2 a 2 com Portugal, na noite deste domingo, em Manaus. Para o atacante Dempsey, autor de um dos gols norte-americanos, foi decepcionante.