Após gol no Fla-Flu, atacante Walter diz que já perdeu 7 quilos

RIO - Bastaram menos de 20 minutos para o centroavante Walter conquistar a torcida do Fluminense. O jogador, famoso pelo peso extra desde os tempos de Goiás, no ano passado, entrou no segundo tempo do clássico contra o Flamengo, neste sábado, no Maracanã, e fechou a conta na goleada por 3 a 0 pelo Campeonato Carioca.

Obviamente que, depois do jogo, o assunto foi o peso dele. "Hoje estou com 99 quilos. Minha meta é cada vez mais abaixar, pode ter certeza. Estou sofrendo muito, mas é muito bom. Perdi quase sete quilos no peso e oito quilos de gordura. Pode ter certeza que vou perder mais ainda", disse o jogador, ao SporTV.

Ele admitiu que as gorduras extras são um problema com o qual ele tem que lidar e, para isso, conta com o apoio do técnico Renato Gaúcho. "Sem dúvida estou cada vez mais emagrecendo. O professor está me cobrando bastante. Me deu confiança de estrear e estou muito feliz. Estava bastante ansioso porque fazia dois meses que eu não jogava. Voltar fazendo gol aqui, o primeiro gol no Maracanã....", comentou ele.

Para fazer mais gols como o desde sábado, Walter promete fechar a boca. "Você tem que mudar totalmente o costume de comer, eu estou mudando. Vai fazer um mês que estou aqui e estou pegando firme e forte", garante o centroavante.