Após gol polêmico, Luiz Adriano é punido pelo Shakhtar Donetsk

DONETSK - O presidente do Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov, criticou o atacante brasileiro Luiz Adriano pelo gol polêmico de terça-feira, pela Copa dos Campeões, quando o jogador ignorou o fair play e marcou um gol enquanto os adversários do Nordsjaelland (Dinamarca) esperavam que ele devolvesse a posse de bola.

Por conta da polêmica, que fez Luiz Adriano passar a ser investigado pela Uefa, o brasileiro nem sequer foi relacionado para a partida deste sábado pelo Campeonato Ucraniano, quando o líder Shakhtar (17 vitórias em 16 jogos) goleou o vice-lanterna Zakarpattia Uzhhorod por 5 a 1.

De acordo com Akhmetov, o lance da partida do meio da semana fez ele ter uma conversa séria com o elenco. "Eu fui falar com os jogadores sobre o incidente que aconteceu na partida contra o Nordsjaelland. Eu lhes disse que nós não podemos nos orgulhar daquele gol, devemos, sim, nos envergonhar dele. Estamos todos com o coração apertado e com um nó na garganta por causa daquela situação", comentou o presidente, ao canal de TV do clube.

Akhmetov chegou a se desculpar em nome do Shakhtar Donetsk. "Desculpem-nos. Estamos em uma situação como esta pela primeira vez e estou convencido de que nunca mais nos veremos em outra igual. É precisamente por esse gol que pedimos que nos desculpem."