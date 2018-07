Após gol relâmpago, Ponte perde do Sport em Recife A Ponte Preta pagou caro o fato de pensar adiante na Série B. Atuando em Recife, mas com a cabeça voltada para o dérbi diante do Guarani, na próxima semana, o time paulista foi derrotado pelo Sport, por 3 a 1, na noite deste sábado, na Ilha do Retiro, pela décima rodada. Poupando quatro jogadores - Ferron, Xaves, João e Renatinho -, pendurados com dois cartões amarelos, a Ponte Preta não foi páreo para o rápido time do Sport.