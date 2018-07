Após gol, Renato comemora recuperação no Flamengo O meia Renato acredita que superou o começo ruim no Flamengo e já tem encontrado o futebol que o fez receber o apoio do torcedor na sua primeira passagem pelo clube. No domingo, ele marcou o gol do empate por 1 a 1 com o Vasco, no Engenhão. Anteriormente, havia contribuído com assistências nas partidas contra Avaí e Internacional.