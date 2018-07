Após gol, Ricardo Bueno espera conquistar torcedores do Palmeiras

SÃO PAULO - O atacante Ricardo Bueno espera ter dado o passo inicial para deixar as vaias e cobranças da torcida do Palmeiras no passado. Na noite de quarta-feira, o jogador foi o autor do gol da equipe no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, em partida disputada no Estádio do Pacaembu e válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Ricardo Bueno reconheceu que só deixará de ser pressionado se os seus gols virarem rotina no Palmeiras. "Eu entendo a pressão do torcedor. Eu sou atacante e a gente vive de gols. Acho que jogando bem, buscando o jogo e fazendo os gols, as coisas vão mudar. Quero trazer o torcedor para o meu lado novamente", disse.

O jogador apenas lamentou que o Palmeiras não tenha conseguido virar a partida e conseguir a segunda vitória no estadual. "Acho que poderíamos ter ampliado. O time vinha procurando o gol e uma hora a bola iria entrar. Adotamos uma postura ofensiva e merecíamos os três pontos", analisou.

Com quatro pontos somados em dois jogos, o Palmeiras volta a jogar no próximo domingo, às 17 horas, contra o Catanduvense, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista.