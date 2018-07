Após gol, Rogério Ceni briga por artilharia do São Paulo Após os pênaltis perdidos por Luis Fabiano, o goleiro Rogério Ceni voltou a ser o cobrador oficial do São Paulo. No domingo, diante do Grêmio, o capitão tricolor teve a chance e não desperdiçou. Com o gol marcado, ele chegou a 106 na carreira pelo clube e está a um de igualar a marca de Remo, 15º maior artilheiro da história do São Paulo.