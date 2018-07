Após gol, Vitor Hugo ganha moral com Oswaldo no Palmeiras

O gol marcado contra o São Bernardo neste domingo, além de ajudar o Palmeiras a conquistar mais três pontos no Campeonato Paulista, ainda fez o zagueiro Vitor Hugo ganhar mais alguns pontos com o técnico Oswaldo de Oliveira. O treinador encheu a bola do defensor e disse que o gol de bicicleta acabou sendo um prêmio pela dedicação do jogador.

"Mérito deste menino, que tem se aplicado demais. Ele é afortunado. Chegou ao Palmeiras desconhecido, demonstrou valor e tem uma pegada incrível. Ele é um cara sensacional. Segundo gol que ele faz. Claro que a função principal é defender, mas jogador é lembrado pelos gols marcados e ele tem feito isso", analisou o comandante palmeirense.

Vitor Hugo chegou do América-MG para disputar posição com Jackson, Victor Ramos, Tobio e Nathan. Mas desde o início do trabalho, o defensor tem agradado ao técnico e sendo titular da equipe ao lado de Tobio.

Oswaldo, inclusive, sempre ressalta que o setor que lhe causa menos preocupação é a defesa, onde parece estar mais entrosado que o restante do time. O quarteto formado por Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto tem sido utilizado na maioria das partidas do Campeonato Paulista.

Após a vitória sobre o São Bernardo, o Palmeiras retorna aos trabalhos nesta segunda-feira, já visando o clássico com o São Paulo, quarta-feira, no Allianz Parque.