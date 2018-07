Após gol, Vítor Júnior celebra bom retorno ao Botafogo

RIO DE JANEIRO - A vitória por 3 a 0 sobre a Portuguesa, na noite de sábado, teve sabor especial para Vítor Júnior. Após ficar dois meses afastado, por causa de lesão, o meia coroou sua boa atuação no Engenhão com o gol que selou o triunfo e manteve as esperanças do Botafogo de alcançar o G4.

"Quem me acompanha sabe o quanto foi difícil essa reconquista. Foram dois meses machucado. Mas hoje Deus foi tremendo na minha vida. Consegui entrar no jogo e com pouco tempo fiz um gol", afirmou o emocionado jogador, em entrevista à Sportv.

"Foi um choro de alegria com aquela vontade de voltar a jogar bem. E nesse pouco tempo deu para mostrar para o treinador que eu tenho lugar [no time]", declarou o meia, cujo futuro ainda está indefinido.

Vítor Júnior pertence ao Corinthians e está emprestado ao Botafogo até o fim deste ano. O jogador já demonstrou interesse em permanecer no time carioca, mas revelou que o acerto ainda não foi confirmado com o Botafogo. "Tenho contrato ate o final do ano e estou feliz aqui. Mas vamos deixar isso para frente, quem decide é meu empresário".