Após gol, Wagner se diz preparado para ajudar o Fluminense

RIO - Reserva do Fluminense neste início de temporada, Wagner aproveitou muito bem a chance que surgiu no último fim de semana. O meia entrou em campo aos 29 minutos do segundo tempo e aos 30 fez o terceiro gol do time na vitória por 3 a 1 sobre o Nova Iguaçu, em Volta Redonda, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E ele garantiu que estará pronto sempre que for acionado pelo técnico Renato Gaúcho.

"Jogador tem que estar sempre preparado para entrar em campo e jogar. Quando não iniciamos jogando, trabalhamos ainda mais para poder aproveitar as oportunidades. O Fluminense tem um grande grupo de jogadores, unido e com disposição para ajudar. Entrei e ajudei a equipe no último jogo e isso é importante para mim", afirmou.

Wagner lembrou que tinha passado por situação semelhante em partida contra o Huachipato, pela Libertadores, quando também fez um gol logo após entrar em campo. "Foi um gol bonito e tenho que agradecer aos meus companheiros e a Deus. Ele me ajudou naquele momento. Não é todo dia que alguém faz um gol daquele e graças a Deus é a segunda vez que acontece comigo. Estou feliz pelo gol e espero continuar marcando para que nosso time siga vencendo", disse.