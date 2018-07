Após golaço pelo Espanhol, Neymar é o mais assediado em Manchester

SÃO PAULO - Após golear o Rayo Vallecano por 6x0 pelo Campeonato Espanhol no último sábado, o Barcelona do técnico Tata Martino, viajou até Manchester, nesta segunda-feira para enfrentar o Manchester City, no primeiro confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O atacante Neymar foi um dos jogadores mais assediados do elenco e até alguns policiais pararam para tirar fotos com os jogadores. O Manchester City que teve o retorno do meia francês Samir Nasri e deve contar a volta do volante brasileiro Fernandinho, recebe o Barcelona nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília) no estádio Etihad, o estádio da cidade de Manchester.