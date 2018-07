Após golaço, Valdivia pede esforço máximo ao Palmeiras na semifinal

SÃO PAULO - Após fazer um belo gol na vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol, na noite do último domingo, no Pacaembu, Valdivia já cobrou empenho do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista, diante do Corinthians, no próximo final de semana. A data e o horário do confronto ainda não foram confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), mas ele deverá ocorrer no domingo, às 16 horas.

"Clássico é clássico e tem que ganhar de qualquer jeito. Tem que entregar tudo para ganhar", afirmou o meia chileno, que comemorou o fato de ter sido feliz no chute de fora da área que acertou o ângulo direito do goleiro Fernando Leal.

"Foi um chute legal, tive a felicidade de a bola entrar bem no cantinho. O gol é para a minha família, que estava aqui (no Pacaembu)", declarou Valdivia, lembrando que já contava com um confronto complicado diante do Mirassol, depois de ter visto Corinthians, São Paulo e Santos também sofrerem para avançar à semifinal.

"É lógico que esperávamos isso, nenhum dos grandes tiveram jogo fácil. O nosso jogo a gente sabia que ia ser do mesmo jeito", analisou.

Já o atacante Kléber, que passou em branco diante do Mirassol, lamentou as oportunidades perdidas durante a partida. "Acho que se a gente fizesse gols em todas as oportunidades seria mais fácil. Infelizmente, eu não tive muitas chances hoje (domingo). O Luan foi muito bem, mas, infelizmente, não deixou a marca dele", disse, para depois enfatizar que o importante foi a conquista da vitória, garantida no segundo tempo com um gol do volante Márcio Araújo.

"A gente fica feliz independentemente de quem faça o gol. Hoje (domingo) foi um dia especial, no qual o Marcinho marcou o dele e garantiu a classificação do Palmeiras", acrescentou Kléber, antes de comentar o desafio que será enfrentar o arquirrival Corinthians na semifinal. "A gente sabe da força do nosso adversário e da importância do clássico. Vamos nos preparar essa semana porque vai ser um jogo difícil", opinou.

Márcio Araújo, por sua vez, comemorou o fato de ter garantido a classificação do Palmeiras com o gol que foi o seu primeiro nesta temporada. "Na minha posição não tem muitas cobranças por gols, mas ele é sempre bem-vindo. O gol saiu na hora certa, pois o Palmeiras estava empatando o jogo e precisava fazer mais um para classificar", festejou.

