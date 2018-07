Após goleada, Atlético-MG treina com cinco titulares em campo

Menos de 24 horas depois de golear na Copa do Brasil, Atlético Mineiro voltou a campo nesta quinta-feira e contou com cinco titulares em campo, algo comum um dia depois de um jogo. Patric, Leonardo Silva, Adilson, Elias e Luan treinaram com os reservas porque haviam sido poupados na goleada de 4 a 0 sobre o Ferroviário.

O quinteto fora preservado pelo técnico Thiago Larghi por causa das limitações do rival, que disputará a Série D do Campeonato Brasileiro deste ano, e também porque o Atlético disputará o segundo jogo da final do Campeonato Mineiro contra o arquirrival Cruzeiro, domingo, no Mineirão.

Patric, Leonardo Silva, Adilson, Elias e Luan fizeram companhia aos reservas nos trabalhos técnicos e táticos no campo, sob a orientação do treinador. Na atividade, Largui também comandou o lateral-esquerdo Danilo e os atacantes Erik e Róger Guedes, que estiveram em campo na noite de quarta por poucos minutos.

O grupo atleticano voltará aos trabalhos na tarde desta sexta-feira, a partir das 15h30. Será o penúltimo treino antes da finalíssima do Estadual. Com a vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3 a 1, o Atlético fica com o título mesmo se perder por um gol de diferença.