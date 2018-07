Após goleada, Camacho é demitido da seleção chinesa A Associação de Futebol da China anunciou nesta segunda-feira a demissão do técnico José Antonio Camacho do comando da seleção nacional após uma derrota por 5 a 1 para a Tailândia, em amistoso disputado no dia 15 de junho, em Hefei. Em seu site oficial, a entidade disse que as partes chegaram a um acordo para encerrar o contrato e os advogados vão se reunir para definir os detalhes financeiros da rescisão.