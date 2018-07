Após goleada, Cruzeiro anuncia contratação de atacante do Huracán

Ábila vai desembarcar em Belo Horizonte no sábado para fazer exames médicos e físicos e assinar contrato. O clube mineiro não revelou o tempo do vínculo e nem os valores envolvidos na negociação. Revelou apenas que vai adquirir 50% dos direitos econômicos do atleta de 26 anos.

Natural da cidade de Córdoba, Ábila se destacou no Huracán, pelo qual foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2015. Foi um dos artilheiros desta competição, com cinco gols. Com a camisa do time argentino, se sagrou campeão da Copa Argentina, em 2014, e da Supercopa Argentina, em 2015.