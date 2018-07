Após goleada de 8 a 0, Lampard exalta versatilidade de David Luiz

LONDRES - O Chelsea passou como um rolo compressor por cima do Aston Villa, no último domingo, no Estádio Stamford Bridge, em Londres, ao golear por 8 a 0 pelo Campeonato Inglês. Em campo, os brasileiros brilharam com metade dos gols feitos pela equipe - foram dois de Ramires, um de Oscar e outro de David Luiz, este último exaltado nesta segunda-feira pelo meia Frank Lampard.

Um dos principais astros do time comandado por Rafa Benítez, o jogador elogiou a versatilidade exibida pelo defensor, que vem conseguindo jogar com eficiência também no meio-campo, como aconteceu por exemplo na vitória por 3 a 1 sobre o Monterrey, do México, na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, no Japão, onde foi escalado como volante.

"Ele (David Luiz) tem a capacidade de jogar em ambas as posições e tem sido um fantástico zagueiro central", afirmou Lampard, ao site oficial do Chelsea, para depois completar: "As pessoas dizem que a função de meio-campista é também um papel para ele e acho que elas estão certas. Você ainda tem de ter disciplinar e estar na posição certa, e você não pode dar liberdades (aos atacantes rivais), e contra o Aston Villa ele mostrou que tem a disciplina e a capacidade de desempenhar este papel".

No jogo do último domingo, David Luiz ainda mostrou a sua habilidade na bola parada ao marcar um belo gol de falta. E Lampard lembrou que o fato de o defensor balançar as redes por meio do lindo tiro de 20 metros de distância que acertou é fruto dos treinamentos realizados pelo brasileiro neste tipo de jogada.

"David tem feito isso e agora nós estamos vendo as recompensas porque toda vez que nós conseguimos uma falta naquela região (frontal à grande área) você imagina que ele conseguirá acertar o alvo", enfatizou Lampard, que, como o brasileiro, marcou um dos gols do Chelsea no último domingo em outro belo chute de longa distância.