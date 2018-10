Após goleada do Atlético-MG, Thiago Larghi destaca equilíbrio e força ofensiva

Depois da goleada do Atlético Mineiro sobre o Sport, por 5 a 2, o técnico Thiago Larghi destacou o equilíbrio para buscar a virada e o poder ofensivo da equipe como ingredientes essenciais na vitória deste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, na partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Desde o primeiro minuto, o time mostrou que queria o jogo. Tivemos um começo um pouco difícil pelo gol (sofrido no início), mas o equilíbrio do time foi muito importante, não se abalou e chegou naturalmente ao empate e à virada, impondo nosso jogo, fazendo aquilo que a gente sabe fazer bem", analisou o treinador, em entrevista coletiva na qual em seguida destacou o fato de que o Atlético já marcou 47 gols neste Brasileirão.

"Mostramos, até pelas chances criadas, além dos cinco gols, porque temos o ataque mais positivo da competição. Espero que esse equilíbrio que tivemos para nos manter no jogo e virar a partida se mantenha, agora, nessa sequência da competição", projetou.

O técnico agradeceu ainda o apoio da torcida, que estabeleceu o novo recorde de público do estádio Independência. Os 22.654 torcedores que compareceram garantiram a maior ocupação do estádio até aqui e vibraram com os gols de Elias, Fábio Santos, Emerson, Cazares e Ricardo Oliveira.

"Primeiramente, ressalto a importância da torcida, que bateu esse recorde de público, isso foi muito importante, e a confiança que a torcida passou para o time, o apoio constante", ressaltou o comandante alvinegro.

Com o resultado, o Atlético soma 45 pontos e segue na sexta colocação do campeonato. Na próxima rodada, no sábado, o time mineiro enfrentará a Chapecoense, às 16 horas, na Arena Condá, em Chapecó.