Após goleada e boa atuação, Vitinho aprova sua nova posição no time do Flamengo

Muitas vezes questionado por sua irregularidade, desta vez Vitinho foi considerado um dos melhores em campo na goleada do Flamengo sobre Corinthians por 5 a 1, neste domingo, na Neo Química Arena. Ele marcou gol, deu passes importantes, se movimentou e acabou reconhecido por todos companheiros após o jogo em São Paulo.

"Dei o meu melhor, mesmo porque a gente sabia que seria um jogo difícil e que exigiria muito do nosso time. Joguei bem, mas sempre ao lado dos meus companheiros, que também ajudaram neste importante resultado. Quero agradecer a Deus e ao mister por esta oportunidade", resumiu Vitinho, referindo-se ao técnico Domènec Torrent.

Desta vez ele desempenhou uma função diferente. Foi escalado como quarto homem de meio-campo, dividindo com Éverton Ribeiro a responsabilidade de municiar o ataque. "A gente se movimentou bastante, como tinha sido pedido pelo professor. Tocamos a bola rapidamente e acho que funcionou bem, porque conseguimos uma grande vitória", concluiu.

Este foi o terceiro jogo em seis dias disputado pelo Flamengo, o que exigiu do técnico Domènec Torrent um novo rodízio do elenco. Mas parece que ele já conhece bem o potencial de cada jogador e encontrou o equilíbrio para promover suas mudanças sem perder qualidade técnica.

Na terça-feira, no Maracanã, o Flamengo venceu o Goiás por 2 a 1 com um gol nos acréscimos marcado por Pedro. Na quinta-feira, de novo em casa, empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino. E agora a goleada em cima do Corinthians.

Na quarta-feira, o time carioca volta a jogar pela sexta rodada da Copa Libertadores, recebendo o Junior Barranquila, da Colômbia, no Maracanã. O time já está classificado com 12 pontos e espera confirmar a liderança. No outro domingo volta a pensar no Brasileirão, então no confronto com o Internacional, no Beira-Rio.