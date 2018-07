Após goleada, Genoa anuncia troca de técnico

A queda de Malesani, contratado em junho, foi sacramentada na goleada sofrida na quarta-feira, em jogo válido ainda pela 1ª rodada, transferida por conta da greve dos jogadores. "Quando um time é humilhado em campo, não há mais nada a fazer [a não ser demitir o técnico]", comentou o presidente Enrico Preziosi.

Com a derrota, a Genoa estacionou nos 21 pontos, na 10ª colocação do Italiano. A liderança pertence à Juventus, que soma os mesmos 34 pontos do vice-líder Milan. Em busca da redenção, a diretoria acertou com Pasquale Marino até junho de 2013. O treinador tem passagens por Catania, Udinese e Parma.

Antes de Malesani, foram demitidos nesta edição do Italiano Gian Piero Gasperini (Inter de Milão), Pierpaolo Bisoli (Bologna), Marco Giampaolo (Cesena), Sinisa Mihajlovic (Fiorentina), Massimo Ficcadenti (Cagliari), Eusebio Di Francesco (Lecce) e Devis Mangia (Palermo), além de Roberto Donadoni (Cagliari) e Stefano Pioli (Palermo), que caíram pouco antes do início da temporada.