Após goleada, Goiás joga no Rio para confirmar a reação Depois de golear o Palmeiras por 6 a 0, o Goiás enfrenta o Botafogo nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio, pela 24.ª rodada, para confirmar a reação no Campeonato Brasileiro. O placar elástico diante do time paulista animou a equipe goiana, que busca vencer fora de casa para alimentar um sonho ainda distante de brigar na parte de cima da tabela de classificação. Com 30 pontos e na 10.ª colocação, o time esmeraldino iniciou a rodada 10 atrás do Corinthians, o quarto colocado.